藍白跨黨護藻礁，籲蔡政府停蓋三接。(取自中時新聞網直播)

藍白跨黨護藻礁 籲蔡政府停蓋三接

藻礁公投推動聯盟呼籲中油三接可遷至台北港，有媒體報導指出，有資深將領透露，台北港外海有一處廢彈海拋處理區，海底積累許多廢棄彈藥，有重大安全疑慮。中華戰略學會研究員張競今(9日)對此表示，「我認為這說法並不能成立」，單純生態問題不要亂扯國防議題，目的就是生態保育，不要讓議題失焦；他更稱，「不要拿國防安全來打烏賊戰」。

張競今在臉書表示，反對拿任何國防安全議題扯進這個公投案，因為藻礁公投案出發點與爭執之處在於生態保育與經濟需求能否兩全，亂扯國防安全因素，會讓此案失焦；他說，其實供氣管線都還有很大調整空間，稍微修改就可以避開，何必針對示意管線通過廢彈傾倒區來亂做文章，再者就是該公投案正反兩方都該做點功課，假若永安第一接收站與台中港第二接收站，都可以另外接管提供用氣大戶，就可以證明環保團體此案基本理念沒有問題。

張競直言，從當年台北港建港時，沒有因為鄰近廢彈傾倒區就將計畫告吹，大家真是沒必要危言聳聽；依據目前所採取施工構想，天然氣第三接收站搭建棧橋向外延伸，接收站碼頭與棧橋安全維護所需之海岸巡防兵力，是否完成配套規劃，看起來確實是乏人關注；但若是遷建至台北港內，並且與台北港安全防護形成一體，應當有利於節約海岸巡防兵力。

最後，張競提到，儘管如此，還是要提醒，這個公投能夠成案是因為地方首長不重視環保團體心聲，沒有認真尋找妥協方案，而政治人物多次失信，才搞到民情沸騰演變為全國性公投案，「這個政客無能與無情，缺乏誠信惹出來的議題，不要拿國防安全來打烏賊戰，核心重點完全不是在此，不要搞到失焦」。