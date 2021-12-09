台南湧言會今天發表「前進2022月曆」。（曹婷婷攝）

民進黨立委王定宇從2016年起，每年都會發行一款台南主題桌曆，他今天率湧言會將參選台南市議員的張豪澤、李開通、林建南、陳俊安大陣仗共同發表「前進2022月曆」。2022月曆以「台南山河誌」為主題，不少支持者到場領取，喊出「你要一直發行到當選市長」。

2022年選舉已開跑，台南湧言會從溪北到市區等選區都將推出市議員參選人，王定宇今天在歸仁仁壽宮廟埕舉辦「前進2022月曆」發表會，雖未刻意談選舉，但他帶著各區市議員參選人一字排開，陣容龐大，選舉意味濃厚。

王定宇說，他從2016年開始維持每年發行一款以台南為主題的月曆，2022年版本，從台南曾文溪介紹到台南運河，也有台南大凍山等山海景致，希望讓台南山河之美，能讓更多人看見，首批印8萬本，免費提供民眾於湧言會各參選人服務處索取。

王定宇說，選在仁壽宮發表，因為這是他從政的起點，他也利用今天發表會跟大家介紹陳世霖、張豪澤、李開通、陳俊安、林建南等市議員參選人，加深選民印象。