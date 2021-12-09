中央流行疫情指揮中心今年5月將全國升為三級警戒，重創各地產業，為了振興勞動部輔導的多元培力單位、創業貸款店家及庇護工場等單位，配合行政院5倍券政策，勞動部祭出只要持5倍券消費就可以加碼5成，已帶動總98萬消費人次、7.8億消費。

勞動部勞動力發展署創新發展中心副主任葉良琪表示，截至目前共有1418家業者參與此活動，包括多元培力383家、創業貸款店家896家、庇護工場139家，共帶動總98萬消費人次、7.8億消費，其中使用五倍券消費人次達44萬、5.6億元。

葉良琪提及，優惠額度達上限共有39家，包括銷售雞蛋、小型貨運、餐飲、口罩、稻米等店家，目前社區遊程、伴手禮等也十分熱門，呼籲民眾可以多把握。

勞動部協助多元培力單位、創業貸款店家及庇護工場等受疫情影響的弱勢單位，鼓勵民眾前往消費，增加單位營運收入，持續創造就業機會，造就多贏局面，加碼活動至明年4月30日為止，勞動部已在計畫網站公告符合資格店家(網址：https：／／se.wda.gov.tw／Coupon)。