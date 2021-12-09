柯文哲發起「一人一信」籲徹查網軍 行政院：有收到信

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，事後有網軍在PTT帶風向企圖替林秉樞洗白，台北市長柯文哲日前透過臉書發起「一人一信，呼籲政院徹查網軍」。對此，行政院發言人羅秉成表示，行政院有收到柯市長的信，政府有義務及責任對外說明施政具體內容跟立場，政府不會養網軍，請外界不要誤會或連結說政府在養網軍。

「政府不會養網軍，也不容做這樣的事情」，羅秉成說，政府正常的政策宣導，預算投入都是依法定程序編列核銷，請外界不要誤會或有其他的連結說政府在養網軍。

羅秉成說，對於網路上危害性行為眾所關注，相關法令有所規範，像是假訊息部分，行政院策略是即時澄清破解假訊息、抑制假訊息及懲罰假訊息等，各式防治假訊息作為，因而獲得國際社會肯定，網路言論自由予以珍惜保護。

至於透過網路危害性言論，例如散布私密影像或透過網路偽造合成影像，法務部已把相關法案提送行政院，正在密集討論審查，配套措施也在研擬中，網路問題跟危害希望社會、平台等共同努力。

羅秉成強調，假訊息病毒是認知攻擊，要提高警覺，近年來假訊息對民主影響，尤其是台灣面對境外假訊息操作要特別注意，甚至可能影響國安，政府審慎以待，希望把網路危害行為降到最低。

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