林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴的案件持續延燒，各界都想知道站在林秉樞背後的到底是何許人也，而林秉樞11月24日出殯當天讓高嘉瑜當眾難堪，扯掉其口罩、帽子等行為，現在畫面也被公布，發現他還對櫃檯人員大罵，引起網友議論。

林秉樞母親11月24日出殯，出席名單包括高嘉瑜、羅致政、郭國文、邱泰源、范雲、江永昌、管碧玲、賴品妤等立委，還有中央研究院院士及多家上市公司董事長，讓網友看完後忍不住說「台灣價值滿到突破天際」。

雖然有這麼多政商人士到場給足林秉樞面子，但疑似因副總統賴清德不克前往，讓林秉樞發怒，要求高嘉瑜傳簡訊給賴清德請他過來，遭拒絕後更搶走高嘉瑜手機、扯掉其口罩、帽子等，甚至要高嘉瑜下跪道歉，連林秉樞的姐姐都看不下去，在旁哀求為高嘉瑜說話。

據《三立新聞》報導，林秉樞荒腔走板的狀況全被禮儀公司的監視器拍下，只見高嘉瑜向櫃檯人員詢問有無口罩，結果林秉樞突然現身，一把搶走櫃檯人員遞出的口罩，嗆聲說「我叫妳（指櫃檯人員）不要拿口罩，妳（公司）不想開了是不是？」讓櫃檯人員怕得馬上道歉，結果林秉樞還直接將口罩甩回櫃檯內，讓高嘉瑜尷尬的頻頻低頭道歉。

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