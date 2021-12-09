遭停職中的新北市員警黃金輝，前年兼任林口分局瑞平派出所副所長時，查扣陳姓男子報廢機車，他允許陳男更換改裝的排氣管、儀表板、避震器及引擎等物後變賣2萬多元，台灣高等法院維持一審認定，將他依圖利罪判刑1年6月。可上訴。

2019年12月29日凌晨5點多，陳男騎乘懸掛車牌已報廢的機車，行經新北市林口區時被黃金輝查獲並扣留，同月31日下午2時黃擅自允許陳拆卸扣案機車上的改裝排氣管、儀表板、避震器及引擎等物後，換裝上已報廢之零件，陳拆下改裝零件後變賣獲2萬6500元。

新北地方法院一審將黃男判刑1年6月，他不服提上訴，高院二審認為，依證人證詞及卷附書證等，認定黃男確有在陳多次央求下，同意陳以報廢零件換裝上查扣之機車，有圖利之事實。

高院指出，黃雖主張自己不知法律規定而觸法，但他執行職務明顯違反法令，直接圖陳姓男子的不法利益，已破壞國民對公務員廉潔及公正執行職務之信賴，觸犯貪汙治罪條例的對主管事務圖利罪。

高院考量黃男一時失慮同意陳男更換，變賣價款不高，犯罪情節尚屬輕微，考量黃男服務警界逾25年，表現尚稱良好，有憫恕之處減輕其刑後判刑1年6月。

但高院認定，黃男審理時飾詞圖卸刑責，否認圖利犯行，難認其經此審判程序，已正視己身行為與法有違且知所警惕，是依其犯罪情節及所生危害，無以暫不執行為適當之情形，應有令其等實際接受刑罰執行以收警惕制裁之效之必要，不宜宣告緩刑。