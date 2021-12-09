台中市北區漢口路上1棟社區大樓機械式停車場，8日驚傳機械故障，造成升降機連人帶車，由1樓墜落至地下2樓，自小客車內蔡姓男駕駛及女乘客共2人，腰部受傷，警消到場送醫救治，現場警方拉起封鎖線，詳細事發原因仍待調查。

警方指出，8日深夜，蔡姓男子開車載著王姓女乘客，從住處由B1進入停車場升降機，欲至1樓出口，疑似機械故障，造成升降機連人帶車由1樓墜落至地下B2，造成車上蔡男及王女共2人腰部受傷，警消獲報立即前往救援，警方已調閱監視器影像釐清案發經過。