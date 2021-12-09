第30屆時報金犢獎國際競賽頒獎典禮日前舉行，樹德科大行銷管理系、動畫與遊戲設計系、及視覺傳達設計系三系師生總計獲1座金犢、2座銀犢、3個第一名、1個第二名、優勝8組，以及多項入圍。

行銷系副教授黃慶源博士更榮獲大會頒發「最佳貢獻獎」殊榮。今年學生參展件數總共8萬1173 件，參賽學系共計1141所，並有來自美國、英國、南韓的學生作品，因此今年正式更名為金犢獎國際競賽，讓參賽的規格變得更具國際觀。

行銷系此次參賽隊伍指導老師有黃慶源與李瑩怡二人。「鮮一杯行銷企劃獎」由《加入鮮一杯，讓夢想起啡》獲金犢獎及全國第一名。「旺旺行銷企劃獎」銀犢獎及全國第一名由《旺旺在手啥事不愁》榮獲，以及優勝作品有《鮮一杯，喚醒生活讓夢想起啡》。行銷系獲獎成績歷年來最佳，兩項行銷企劃類主題，都是全國第一名。

指導老師黃慶源表示，成就學生是老師的天職，師生一起努力，才能在競爭激烈的大環境勝出；累積參賽的經驗，驗證出自己的實力達到哪一個層級，恭喜得獎的學生，也感謝大會的肯定。