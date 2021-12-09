愛買配合地方衛生局在適合的區域設置疫苗接種站，有效提高疫苗接種率，今（9日）再宣布在基隆店外新增台中復興店加入接種疫苗的行列，將於12月11日、12日13時至16時設立疫苗快閃站，提供自製烘焙麵包、蘋果、保久乳飲品和現煮咖啡買1送1加購券做為「健康禮」，每日各限量100份，鼓勵民眾前去施打疫苗。
「愛買台中復興店」疫苗快閃接種站：
12/11（六）13:00～16:00，BNT
12/12（日）13:00～16:00，AZ
愛買配合地方衛生局在適合的區域設置疫苗接種站，有效提高疫苗接種率，今（9日）再宣布在基隆店外新增台中復興店加入接種疫苗的行列，將於12月11日、12日13時至16時設立疫苗快閃站，提供自製烘焙麵包、蘋果、保久乳飲品和現煮咖啡買1送1加購券做為「健康禮」，每日各限量100份，鼓勵民眾前去施打疫苗。
「愛買台中復興店」疫苗快閃接種站：
12/11（六）13:00～16:00，BNT
12/12（日）13:00～16:00，AZ
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。