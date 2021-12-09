愛買配合地方衛生局在適合的區域設置疫苗接種站，有效提高疫苗接種率，今（9日）再宣布在基隆店外新增台中復興店加入接種疫苗的行列，將於12月11日、12日13時至16時設立疫苗快閃站，提供自製烘焙麵包、蘋果、保久乳飲品和現煮咖啡買1送1加購券做為「健康禮」，每日各限量100份，鼓勵民眾前去施打疫苗。

「愛買台中復興店」疫苗快閃接種站：

12/11（六）13:00～16:00，BNT

12/12（日）13:00～16:00，AZ