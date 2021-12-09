陳修將妻子洪女一早在臉書貼文強調，對於陳修將的事情沒有回應。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

76行者遺體修復團隊召集人陳修將醋勁大發，殘忍殺害小18歲的胡姓小三女友，遭收押禁見至今，彰化檢方依殺人罪將陳男起訴，並向法院求處從重量刑；陳妻洪小晴一早就在臉書公開貼文指「不予回應」。

40歲的陳修將多次進出監獄牢籠，前科累累，直到遇見洪女後生活才逐漸安穩，兩人在彰化和美、員林和埔心一帶開業從事殯葬業，婚後育有一女，曾經十分恩愛，但近年疑似感情生變，分隔兩地。

胡女也是夫妻倆公司內的員工，兩人交往後就近在彰化醫院附近租屋同居，由陳每月提供3萬元生活費，胡女形同被包養；而洪女疑似早就知情丈夫外遇出軌，臉書上夫妻合照、一家人形影不離的照片已不復見。

殺害小三事件爆發後，洪女更將IG上兩人照片全刪光，由於網路不斷有自稱同業放話，讓她不堪其擾，11月4日公開貼文指同行抹黑，強調自己又要忙事業還要照顧小孩，沒空理會留言，希望各界不要拿孩子作文章；甚至她在受訪時曾公開回應指，自己做錯事情要自己負責，陳修將最好永遠不要回來，夫妻看似早已恩斷情絕。