一名就讀台大醫學系的男大生表示，他非常討厭別人問他念什麼系所，因此別人問起時，都會瞎掰自己念台大人類學系，他為此相當煩惱，上網提問「上台大念什麼科系會不想說嗎？」，釣出不少台大學生認同「醫學系」說出來真的很讓人困擾。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，自己就讀台大醫學系，過去曾向他人透露自己是醫學系，讓對方不斷追問問題，因此他很討厭被問念什麼系所，尤其是到髮廊剪頭髮時，美髮師都會找話題和他聊天，一聽到他是台大的學生，都會進一步詢問系所，他只好瞎掰自己念「人類學系」，不知道其他人是否也有相同困擾。

貼文曝光後，引發不少台大生留言，「之前男同學掉了學生證，後面幫他撿的姐姐一看到醫學系，瞬間變得超熱情」、「台大醫學系一說出來，真的會變成全場關注焦點，我只想低調」、「我也是醫學系，我也不想說，我都說物理治療系，結果變成有人問我是不是以後要從事按摩業」。

留言中也有不少大學生無奈地說，「我外語系，我不想講是因為，一堆白癡會把你當免費Google 翻譯」、「我生命科學系，大家都以為出來要從事殯葬業」、「我電機系，長輩眼中不會修馬桶修冷氣不算電機系」、「我都說北部國立大學，講台大可能還會被嘲諷」。