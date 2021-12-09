POS廠飛捷(6206)受惠訂單暢旺及缺料狀況改善，2021年11月合併營收續「雙升」至5.98億元，創2018年6月以來近41月高點、改寫同期新高，表現優於法人預期。法人看好飛捷第四季營收季增逾2成，帶動全年表現恢復2019年水準。

飛捷股價11月中觸及75元的16月高點，隨後震盪拉回68.1元，本月起再度穩步走揚，今（9）日開高後在買盤敲進下放量走揚3.73％至75元、蓄勢突破前高，截至午盤維持近2％漲勢，位居工業電腦漲勢前段班。

飛捷公布2021年11月自結合併營收5.98億元，較10月5.79億元成長3.34％、較去年同期3.49億元躍升達71.13％，創2018年6月以來近41月高點、改寫同期新高。累計前11月合併營收47億元，較去年同期41.42億元成長達13.47％。

受惠疫苗覆蓋率提升、經濟活動逐步恢復，飛捷今年歐美客戶訂單急速復甦，但零組件缺料及海運缺櫃干擾生產交貨，使上半年營運仍持續偏弱。不過，隨著漲價效益顯現、料件滿足度提升，飛捷單月營收已自5月起逐步回升。

隨著生產出貨狀況好轉，加上去年同期比較基期較低，飛捷下半年營運動能顯著躍升，雖然前三季歸屬母公司稅後淨利4.37億元、年減9.43％，仍處近9年同期低點，每股盈餘3.06元，但第三季歸屬母公司稅後淨利2億元、每股盈餘1.4元，已回升至近1年半高點。

飛捷表示，目前接單動能無虞，已有部分客戶預下明年訂單，雖然缺櫃缺料仍為主要影響變數，但若無出現額外變化，預期下半年營收可望逐季回升、帶動全年營收恢復成長，毛利率同步改善，對今年營收表現恢復2019年水準樂觀看待。