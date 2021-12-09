四家晶圓代工廠今早股價不同調，今日僅以先進製程的台積電股價持穩600元以上整理，聯電(2303)、世界(5347)、力積電(6770)股價均下滑，美系外資預期邏輯半導體產業景氣將於2022年觸頂後反轉，一口氣降評以成熟製程為主的晶圓代工廠聯電、世界、力積電三檔。

美系外資開出降評晶圓代工二哥聯電的第一槍，指聯電將於2022年第一季調漲12吋晶圓成熟製程價格，但價格可能臨近觸頂，指邏輯半導體產業景氣於2022年觸頂反轉，聯電毛利率2022年上半年就會見頂，可逢高獲利了結。

美系外資指出，12吋晶圓製程產能陸續投入市場，自2020年底至2023年底將增加25％，預期聯電2022年上半年毛利達到40%以上後，隨後可能遭遇庫存修正，因晶圓代工產能2023年有供過於求風險，聯電毛利率自2022年中後，可能轉為下滑。

美系外資研判2022年產業周期觸頂，對世界先進看法也轉為更保守，預期世界毛利率將在2022年下半年開始下滑，降評至「劣於大盤」。

美系外資指出，8吋晶圓代工產能吃緊狀況正開始緩解，將限制世界先進未來報價上漲幅度。美系外資指出，因8吋產能吃緊，加上為確保取得8吋製程新機台需大舉投資，若進軍12吋晶圓廠也可能因技術風險，導致毛利率受損，預估世界先進2021年每股純益逾7元，2022年逾9元，但估計2023年將反轉向下。

由於對邏輯半導體產業循環於2022年觸頂的預期，新掛牌的力積電也受到降評，投資評等由「優於大盤」降至「中立」。

美系外資預期，力積電將續漲價10～15％，帶動毛利率可望於2022年上半年上攻50%，但預期產能吃緊逐步趨緩，報價上漲可持續性即面臨挑戰。