輝瑞釋出有關其新冠疫苖的好消息，以及投資人對Omicron變體病毒的擔憂持續緩解，隔夜美股連漲第三天，再加上中國股市表現強勁，周四香港股市開高走高，恆生指數開漲0.71%，目前上漲1.22%，報24289.45點。國企股目前漲1.8%，報8676.80點。

上證指數漲1.04%，滬深300指數漲1.76%，深證成指漲1.27%。

輝瑞和合作夥伴BioNTech表示，根據實驗室試驗結果，雖然只接種兩針輝瑞/BioNTech疫苖，其對付Omicron變種病毒的防護力顯著下滑，但接種第3針就能有效對抗Omicron病毒，且如有需要，他們可以在2022年3月交付升級版疫苗。

近來表現乏力的科技股強勁反彈，恆生科技股指數目前大漲2.25%，僅華虹半導體、汽車之家和攜程集團下跌。萬國數據目前漲7.5%，漲幅最大。

快手傳將進行新一輪裁員，最多將裁減3成人力，股價上漲3.3%。

媒體報導蘋果已通知供應商在11月至明年1月這段期間重新提高iPhone手機產量，周三蘋果股價創新高，蘋概股瑞聲科技漲2.13%，舜宇光學漲3.37%。

電力股持續受到追捧，華潤電力漲4%，股價創一年新高。龍源電力獲准收購內蒙古平莊能源，股價大漲8%。中廣核新能源、中國電力均上漲6%。

瑞銀出具報告指出，2022年港股回報率預估介於7%～13%，MSCI香港指數和恒生指數將分別上看12400點和27000點。