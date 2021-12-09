連鎖醫材通路業者杏一(4175)門市、電商雙雙成長，11月份營收5.39億元，較去年同期成長13.62%，前11月營收達58.85億元，續創歷史新高，較去年同期成長10.86%。

杏一表示，實體門市受台灣疫情趨緩，人流逐漸增加，配合政府振興券及各縣市政府加碼券帶動買氣，加上年初至今21間新展門市創造營收成長動能，11月實體門市營收較去年同期成長10.92%；電商則因雙11活動反應熱烈，11月營收較去年同期成長14.41%，創下電商單月營收新高。

杏一北護大商場已於11月進行試營運，佔地約1435坪，受惠鄰近的台北榮總、振興醫院及石牌商圈，預計正式開幕後，可提供更加多元的服務，成為商場營運一大助力。

杏一截至目前兩岸共計303間門市及22座商場。12月為杏一週年慶檔期，為延續消費熱度，商場率先於12月6日推出優惠活動，門市則於12月9日接續舉辦「歲末杏福感謝祭」活動，期望豐富多樣的週年慶優惠活動，可以吸引更多消費者至杏一消費，力求突破去年高峰。