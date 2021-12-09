目擊者表示，凌晨有聽聞到巨大聲響。（翻攝畫面）

54歲符姓男子上月28日殺害84歲父親，不僅伴屍長達9天更殘忍肢解棄屍，行徑相當殘忍，警方8日逮捕符嫌，今（9日）上午再度重返現場打撈屍塊。目擊者指出，7日凌晨3時許，聽到巨大聲響，有人將物品丟入瓦磘溝中，與警方的蒐證不謀而合。

據悉，符嫌上月24日才將父親從台中接回新北永和住家，豈料，4天後在家中利用枕頭悶死老父，因屍體腐爛、散發惡臭，符嫌本月6日揹著老父到7樓頂，利用美工刀、鋸子肢解分屍，符嫌割下頭顱及四肢，宛如古代酷刑「人彘」，將屍塊裝於白色置物箱內。

隔天，符嫌利用行李箱運屍，騎乘機車棄屍於永和區瓦磘溝，8日民眾發現軀幹在水面上載浮載沉，案情才因此揭發。警方接獲重要線索，符嫌棄屍過程被路過民眾目擊，8日晚間循線逮捕符嫌。

目擊者稱，家住瓦磘溝旁，凌晨3時許站在家中窗邊，有聽聞到丟棄物品的巨大聲響，由於距離較遠並未目擊到嫌犯，但他也向警方指出明確的棄屍地點，盼可以協助警方盡速尋獲其他屍塊。