網路紅人鄧佳華日前宣布退出連千毅直播間朝向AV界發展後爭議不斷，也讓外界好奇到底是哪位女優將與他合作第一部作品，名單出爐也讓大眾相當震驚。而過去曾不看好鄧佳華的導演圤智雨（戲引子），如今卻要為他編導第一支MV，並透露原本想找呼聲最高的雪碧擔任花絮訪問主持人，但看到她的貼文後便放棄了。

近期同樣陷入「小三風波」的話題女王雪碧，在本月8日下午於臉書粉絲團上發文猛嗆「一堆在蹭鄧佳華流量的！蹭來蹭去自己沒作品還不是會被大家遺忘，大家只會記得鄧佳華吃喝拉撒做了什麼，先有名氣就是要維持聲量，再來就是作品，只能說他成功了。拍AV加油！PS我不會看」，此話一出立即吸引大批網友讚賞。

而這次擔任鄧佳華AV編導的導演圤智雨，今（9）日凌晨也在臉書上表示雪碧是他心中最理想鄧佳華花絮主持人，隨後也致電給了雪碧，雖最後慘遭雪碧拒絕大感可惜，仍稱讚「她是個聰明的孩子」，現在只能另尋他人合作，預告今天下午將公布花絮主持人名單。

另外，圤智雨昨日也曾在臉書上公開女優的人選，並透露選角過程並不容易，陸續遭到20多位女優拒絕，經過大家不斷拜託、加碼，才終於選定由童顏女優孟若羽擔任女主角，而身高只有158公分卻擁有F級罩杯的她，是不少人心目中的性感小隻馬，加上她自從演出米砂推出的《鮑魚遊戲》後，人氣便快速攀升。