南韓29歲知名實況主「企鵝妹」（윰찌니，Jinny），以清純形象在網路上爆紅，然而近年來她進軍美國實況圈，風格轉為辛辣大膽，還自爆性癖，引發不少爭議，日前她出參加動漫展再度惹議，竟嘲笑一名打扮成蜘蛛人的身障小孩是「史蒂芬霍金蜘蛛人」。

企鵝妹日前到美國洛杉磯參加動漫展，以一身神力女超人的裝扮亮相，性感甜美的造型讓粉絲一飽眼福，然而她在展場直播時，遇到一位扮成蜘蛛人的身障小孩，小男孩坐在輪椅上，她也上前熱情打招呼，下秒鏡頭卻切換到內鏡，企鵝妹對著網友說道：「沒錯！史蒂芬霍金蜘蛛人」，和同行友人不停笑鬧。

史蒂芬霍金是漸凍人，因行動不便長期坐在輪椅上，企鵝妹不尊重人的言論頓時在直播間掀起討論，部分網友認為企鵝妹很幽默，但大多數網友都提醒企鵝妹玩笑開過頭，「別那樣說！」、「你不應該對一個身障小孩這麼說」、「WTF？Jinny」、「我的天」、「很沒禮貌耶！」

企鵝妹看到坐在輪椅上的身障兒童扮成蜘蛛人。（圖／翻攝自youtube）

企鵝妹看到留言後才驚覺大事不妙，立刻澄清自己以為對方是假人才會開這種玩笑，「那是真人嗎？我錯了！我以為是假的，我不知道」，然而影片早已被備份下來在網路上傳開，遭到網友一面倒痛批。