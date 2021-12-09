遠東百貨配合中央防疫政策建置機動疫苗接種站，遠百花蓮5日已經率先開打，昨（8日）起板橋大遠百、台南大遠百加入，11日起再有遠百桃園、遠百嘉義、遠百花蓮接續，民眾攜帶健保卡、疫苗接種紀錄小黃卡即可在接種站就近施打，還有贈品可以拿。

板橋大遠百機動疫苗接種站昨開站，由亞東醫院專業醫護團隊執行，採帶狀延續性服務到明年1月2日，周一至周五14時至18時，周六和周日14時至17時和18時至20時個時段，莫德納疫苗隨到隨打免預約。地點在B1樓citysuper服務台旁，靠近GAP專櫃；凡打疫苗送200元抵用券和可愛的新北耶誕城桑塔熊專用口罩。

台南大遠百昨起至12月12日13時30分至17時在1樓廣場設站，完成接種送「好禮包」，內容有芳榮米廠金谷米150g、1包金泉源麵芝麻拌麵或御壽麵麵線、1盒塔吉特迷你小蒟蒻兌換券、植享家天然精油修護手頸霜10g+200元抵用券；還隨機提供折價券，像是涮乃葉50元折價券、Mochi 50折價券、斑鳩的窩50元折價券、樂檸漢堡憨吉脆薯兌換券。

遠百桃園12月11日、12日13時至18時與桃園榮民醫院合作，在1樓SK-II旁設快打站，現場完成疫苗接種贈送白米1包及抗菌洗手露。

遠百嘉義12月12日14時至18時在6樓特賣會館開設施打站，莫德納疫苗隨到隨打免預約，打就送300元禮品，包含1張200元禮券+1張主題餐廳100元好食券，還有1個遠百限定版口罩、1瓶運動飲料、1份大河屋兌換券。

遠百花蓮12月12日16時至20時再度開設施打站，可以施打的疫苗類型有AZ和BNT，也提供流感疫苗，現場同樣規畫贈送禮物。