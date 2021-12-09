美國有線電視新聞網(CNN)8日報導，隨著美國將舉行民主峰會，中國大陸與俄國外交官員正透過社群媒體與官媒，發動對民主峰會的輿論戰，斥其為「虛偽」。對此，學者認為，這除了反映出北京與莫斯科憂心華府藉由民主峰會，進一步孤立陸俄之外，也凸顯北京正積極在國際舞台進行輿論戰，透過重新定義民主等概念，塑造一黨制比美式民主更有效率、更能確保社會繁榮。

大陸戰狼外交官在推特上發表一連串推文，並以「所謂的民主峰會」來形容此次會議；俄國政治評論家則投書大陸官媒，稱美國的倡議根本是「妓院中的老鴇為女學生上精神儀容課」。

專門研究輿論戰的專家向CNN表示，這一波媒體的閃擊戰來自於大陸官方喉舌媒體，反映出美國積極爭取民主國家，並形塑民主規範，已讓大陸與莫斯科感到憂慮，憂心自身遭到孤立。

布魯金斯研究所人工智慧與新興科技研究計畫主持人布蘭德（Jessica Brandt）分析，這對北京與莫斯科來說是一個機會，可以煽動西方政治中的不滿情緒，進而破壞本次峰會的任何重大新聞」。

※破壞民主並提出另一種觀點

學者認為，這是典型而熟悉的戲碼。隨著美國擴大與專制政府的角力，搶奪塑造全球治理的主流觀點，更需要長期因應這類行動以及其帶來的影響力。

大西洋理事會數位認證實驗室蒂柏特(Kenton Thibaut)指出，來自中國大陸且協調一致的行動，正破壞美國民主並提出另一種觀點。

CNN形容民主峰會為「拜登政府為促進民主規範，所採取最引人注目的行動之一」。白宮證實，該會議將於當地時間9日至10日，以線上會議的方式進行。屆時，將有100個政府代表、民間團體與記者參加。

主管民事安全、民主與人權事務的美國國務次卿澤雅（Uzra Zeya）7日表示，「我們將以謙遜和自信的態度來迎接這一週。謙遜是因為我們想要傾聽與學習，我們不會逃避自身的缺點；我們對不斷努力進而建立更完美的聯盟身具信心」。

官員向CNN披露，拜登政府計畫利用這次峰會，宣布打擊貪腐與捍衛選舉自由的新措施。這次邀請台灣更是格外具有針對性。

全球與當代中國高等研究院院長鄭永年在「民主：全人類共同價值」國際論壇時表示，改革開放40多年來，北京取得的成就有賴於民主制度支持，進而實現持續的經濟發展、持續的社會穩定。(圖/中新社)

※大陸自己舉辦的虛擬國際民主論壇

不過，大陸與俄羅斯官員正試圖削弱美方傳遞的訊息。上週末，大陸自己舉辦線上國際民主論壇。報導指出，來自120多個國家的政治人物與學者參加會議，並發布一份白皮書。白皮書強調，相較於美國的制度，一黨制是一種更有效的民主制度。

另一方面，大陸與俄國駐美大使11月底在美雜誌《國家利益》聯名發布文章；文章痛斥美國舉辦的民主峰會「反民主」。

「保衛民主聯盟」（Alliance for Securing Democracy）假新聞專家謝佛（Bret Schafer）指出，「民主」成為大陸外交官員與其他政府帳號最受歡迎的推特標籤。對北京而言，這意味著這是這幾週以來他們最優先傳達的訊息。

1名美方官員指出，「許多專制政府會散播謊言，強調唯有透過限制公民的行動，社會才能確保繁榮與安全；但這往往導致真相遭埋沒」。

蒂柏特則表示，雖然大陸實行專制的政治制度，侵犯人權的行為也有證據可查；但大陸外交官員認為，將大陸的治理理念進一步推廣，是在全球舞台取得合法性的途徑。

她表示，「這與北京過去幾年來持續努力做的事情一致，即重新定義全球舞台上某些概念與定義，包括人權與民主」。

部分專家也希望美國能透過這次的民主峰會，採取具體步驟遏止利用散播選舉與新冠肺炎的假新聞，進而打擊民主國家的行為。

華府智庫威爾遜中心研究所假新聞專家詹柯維茨（Nina Jankowicz）呼籲，拜登應支持建立民主聯盟，以對抗陸俄等國家利用假新聞來反民主。「來自國外參與者與國內的假新聞，正威脅全球各地民主的基礎，甚至在世界危機中發揮重要作用。拜登政府應主打真相是他任內所關注，並期待成為民主社群的基石」。