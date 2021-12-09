永和逆子弒父肢解成「人彘」 塞行李箱棄屍畫面曝光

家住新北市永和區一名54歲符姓男子，上月28日殺害84歲父親，伴屍9天後，以宛如古代酷刑「人彘」，殘忍肢解頭顱四肢後，裝箱棄屍，昨（8日）被捕後供稱，是因不滿父親對失智的母親長期家暴，才狠心下此毒手。但據悉，符嫌母親名下有2間房產，1間出租，家境算優渥，卻偶而靠打零工維生符，行為怪異，有4次竊盜前科，不只偷民生用品，一次偷牛奶被捕竟稱「要給媽媽喝」，還被還被鄰居爆料曾「偷電」。

據了解，符男五專畢業，今年五月就沒有工作，2009年10月1日在台北市松山區長春路上一家超市，偷走2組刮鬍刀、1瓶鮮乳、1瓶傳統豆奶及1瓶鮮奶優酪乳，總共價值863元，得手後隨即離去。同年月3日下午，再於同家超市拿走了2瓶鮮奶、1盒古早味白菜滷，離去時被超商店長發現報警，符男被逮後坦承犯行，供稱是因為缺錢花用，才會「偷鮮奶給母親喝」，這二起竊盜罪被法官判罰金7000元。

今年5月8日上午9時許，符男在新北市中和區的好市多，竊取CKJ牌藍色、白色POLO衫各1件，要走出賣場大門時被員工發現攔下，報警後當場將他逮捕，另外101年、102年、106年都曾經在超商行竊，偷的大多是300元以下民生用品，多起竊盜案都被判處罰金。

符男不僅偷東西，據「ETtoday新聞雲」報導，其住處鄰居表示，符男所住的社區是他們家自地自建的，房子正在蓋時，符男擔任建地監工，卻違規在頂樓處預留空間增蓋違建，蓋好還偷接社區公電，他原本擔任社區管理委員，因為與其他委員不合就辭職離開管委會，只知道他已婚育有女兒，他的妹妹結婚後搬走，妹妹的小孩則與符男住在同個社區。