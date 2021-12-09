富邦悍將林益全、陳鴻文等共有6名球員符合自由球員（FA）資格，新任領隊林華韋表示，對於取得FA資格的球員，球團會極力慰留，也不排除會考慮接觸他隊FA的球員，至於合約在今年到期的胡金龍是否續留富邦，林華韋並未透露。

今年富邦有林益全、張正偉、方克偉、陳凱倫（以上累積達9個球季）及陳鴻文、林晨樺（累積達8個球季）共6人符合FA資格，是否行使FA外界都在關注。

對此林華韋表示，今年符合FA資格的，球隊當然會極力慰留，也會評估是否吸收其他隊的FA球員。至於去年鬧出「胡弟風波」的胡金龍，2年合約在今年到期，球隊是否續留他也成為外界關注焦點。

今年各隊60人保留名單將在20日公布，林華韋說：「球員名單將持續進行了解，這段時間中生代球員有一定進步，新生代球員在今年尾聲也有不錯表現，未來如何幫助每位球員有最好發揮還在持續溝通，近期也會跟教練團溝通保留名單部分，做出最後決定。」

富邦接手球隊後，幾乎年年都會傳出球隊內部紛爭，林華韋上任後如何整頓球隊成為一大課題，「這世界上沒有100分的人，更何況這是支球隊，但只要每個人多做一點、進步一點，這支球隊會更強，我會努力做好溝通的角色，建立屬於富邦的棒球文化，希望富邦能成為有競爭力的球隊。」