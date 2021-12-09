傳出護礁盟學者陳昭倫影射支持三接的學者是「吃香喝辣」，經濟部政務次長曾文生正式公開替多位近來因意見不同而被護礁盟進行人身攻擊的學者叫屈，指公共政策討應回歸以事實證據為基礎的理性討論，這種推動社會進步變成輸贏鬥爭的風氣如果漫延下去，實在非國家之幸、社會之幸。

繼昨日在電視節目中公開澄清，曾文生9日再補充，護礁盟對於藻礁的相關論述一直誇大其詞，最近愈演愈烈，許多學者看不下去紛紛投書媒體，向社會大眾說明科學調查結果等事實真相，卻被護礁盟學者陳昭倫毫無根據地指控是「吃香喝辣」。學術意見不同可以用研究證據來說話，但動輒污名化、潑髒水，讓人看不到學者論辯的影子，反而比較像是政治抹黑。

曾文生表示，最近有學者投書媒體，挑戰陳昭倫「桃園外海3公里有一個穩定的封閉流場，因此大潭海域保護區應劃至4公里」的說法，陳昭倫不但沒有正面回應學術上的質疑，反而數次發文將批評挑戰的學者們都說成是「吃香喝辣」、「5800萬的學者投書」。護礁盟對接受中油委託研究，或是與其不同觀點的學者，總是展開猛烈的人身攻擊，動輒給人扣上「門神」、「產官學共犯結構」的大帽子。當中油提出科學証據，否定護礁盟「5公里水面下都是藻礁」時，護礁盟居然製作圖卡說：「什麼是科學？藻礁公投之科學論証才是科學！」這種武斷拒絕討論的態度令人搖頭。

翻開護礁盟所稱「五公里水面下都是藻礁」的依據，陳昭倫《「藻」回南桃園里山海》的研究報告中，說明大潭水下礁體分布認為只到水深15公尺，比中油調查結果「水深18公尺，最遠1.7公里」離岸更近！2018年前任環評委員鄭明修說，三接遷到台北港還沒填海造陸的N14用地，只要4年就完工，但是現在護礁盟卻說，遷到已經填好地的N7~N9用地，只要5.5年。護礁盟面對這些自相矛盾的說法，卻從來不願意解釋。

相對而言，政府一貫態度是，「只要是合理的質疑，我們就會進行調查」，只是認真調查的結果，總是被斷章取義，令人無奈。就像再外推方案的用心也遭到護礁盟的扭曲抹殺，從蔡總統本人到整個執政團隊，都十分重視藻礁，才會規劃再外推方案，將接收站推到外海、用棧橋送氣到岸上，讓藻礁可以免於被填平的厄運，但護礁盟和在野黨立委的眼中只有橋墩，看不到一大片完整保留下來的藻礁，同時也看不到中南部民眾對於空污改善殷切的期盼。

曾文生說，民間的力量監督政府、督促政府解決問題，讓國家社會進步本是好事，但是把單一標的推到極致、恣意攻擊不同意見的其他學者已經太過分。這些學者同樣為了保護藻礁，半夜凌晨就去大潭現場做調查、從完整生態系的角度來分析對環境影響，協助三接與藻礁共存。護礁盟為了趕走三接，不惜無情傷害這些學者，令人難以接受。此外也有些人以學者的身份，對學術同儕講政治語言、行政治抹黑，實在讓人感到相當無情，因此也要為他們發聲叫屈。