成任墓地M3015出土的金銅釋迦牟尼立像（正面）。（文博中國）

成任墓地M3015出土的金銅五尊佛像。（文博中國）

M3019出土的延熹元年朱書陶罐。（文博中國）

大陸澎湃新聞9日引述「文博中國」公眾號消息，陝西省考古研究院近期在陝西省咸陽市渭城區北杜街道成任村東南發掘了一處東漢家族墓，在M3015墓室內出土兩尊金銅佛像，為東漢晚期遺物。經專家研判認定，這2尊佛像具有犍陀羅風格，係目前大陸國內考古出土時代最早的金銅佛像。這兩尊金銅佛像的出土，對於佛教文化的傳入及中國化具有重要的研究價值。

陝西省咸陽市渭城區北杜街道成任村東南的東漢家族墓地，其中6座墓葬形制規模相近，坐西向東，南北並列分布，間距15-20米，均為斜坡墓道洞室墓。以M3015為例，該墓為斜坡墓道多室土洞墓，坐西向東，平面呈 「十」字形，由墓道、甬道、主墓室、後墓室和南、北側室組成，水準總長25.3米，深7.5米。墓道南、北、西三壁在深1米處各留一級生土台階，甬道較短。主墓室平面呈方形，進深3.3米、寬3.4米。後墓室較寬大，平面呈東西向長方形，進深4.2米、寬2.24～2.36米。南北兩側室形制結構基本相同，平面均呈東西橫向長方形。

2尊金銅佛像出土於主墓室西北角的地面上。一件為釋迦牟尼立像，小肉髻，頂部較平，身穿通肩袈裟，衣紋從左肩向右肩呈放射狀分布，衣紋波谷在右胸和右臂之間。左手屈肘上舉，持袈裟一角；右手上舉施無畏印（手部殘）。跣足立於覆蓮座上。通高10.5釐米、台座4.7釐米。

另一件為銅五尊佛像，呈片狀，通高15.8、寬6.4釐米，正面浮雕坐佛五尊，小肉髻，結跏趺坐於仰蓮座上，雙手作禪定印，屈肘部分可見圓土棱狀衣紋身後有桃形首光與背光。佛像的肉髻、面相、著衣方式、衣紋等都具有典型的犍陀羅造像風格。材質分析的初步結果，2尊佛像均為銅錫鉛合金，製作工藝為範鑄。

這批東漢墓的隨葬器物以陶器和釉陶器為主，另有少量銅器、鉛馬具等。陶器有罐、壺、瓶，案、盤、耳杯、勺，井、倉、灶等；陶動物有雞、鴨、狗、豬；銅器主要是銅錢、銅鏡、弩機、削等。隨葬器物具有東漢晚期的典型特徵。

M3019出土朱書陶罐銘文紀年為「延熹元年十一月廿四日」（158年），可以作為這處家族墓地下葬時間的尺規。墓地的主人應係左近東漢安陵縣或長安縣中級官員或地主，具有一定的家族勢力或經濟實力。

延熹元年上距佛教傳入中國還不足100年，之前普遍認為這一時期在中國西南地區和東南地區已出現佛教形象元素，但均是依附於搖錢樹、魂瓶、建築等的裝飾圖案和部件，而獨立的、體現宗教信仰意義的佛像到十六國時期才出現。

經專家研判認定，成任墓地出土的這2尊佛像，係目前大陸國內考古出土的時代最早的金銅佛像。根據佛像的造型特徵、製作工藝分析和金屬成分檢測的初步結果，可以認定係本土製作的具有犍陀羅風格的金銅佛像。這2尊金銅佛像的出土，對於佛教文化的傳入及中國化具有重要的研究價值。