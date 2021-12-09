日本鹿兒島縣離島的的十島村惡石島今天上午發生震度5強地震，震源位於吐噶喇群島近海。當地從4日起已接連發生震度1以上有感地震226起。

日本放送協會（NHK）報導，這起地震發生於日本時間上午11時5分左右，推估地震規模6.0，震源位於鹿兒島縣吐噶喇群島近海，深度約20公里；惡石島觀測到最大震度5強，無海嘯跡象。

另外，十島村的小寶島觀測到震度4、十島村諏訪之瀨島與奄美市震度3，奄美地區、種子島與屋久島等地震度2到1。

吐噶喇群島從本月4日起不斷被測到多起震度1以上有感地震，截至今天上午11時總共測到226起；在今天發生震度5強地震以前，也已測到3次地震。

氣象廳表示，近期可能再發生震度5強的地震，呼籲民眾提高警覺。

東京大學地震研究所教授古村孝志表示，吐噶喇群島近期地震活動頻繁，需注意是否發生地盤鬆動或山崩；這個地區一直以來都是每數年到數十年會發生地震活動增加的狀況，如2000年曾發生規模5.9地震。

谷村說，到規模6的地震還不需要擔心海嘯，但規模7時海嘯就有可能來襲，未來1到2週內應注意地震活動。

報導指出，吐噶喇群島位於鹿兒島縣屋久島與奄美大島之間，惡石島是吐噶喇群島中7個有人居住的島嶼之一，島上被斷崖絕壁所包圍，島嶼周長約12多公里。

惡石島主要產業是漁業與畜牧業，本月5日時島上人口76人；惡石島沒有機場，主要交通是一週兩班的渡輪，前往鹿兒島市單程約10小時。（譯者：顧荃/核稿：陳亦偉）1101209