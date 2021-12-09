日本前首相安倍晉三是否可能訪台？外交部今天表示，我方誠摯歡迎安倍在行程方便時來台灣訪問，與我方各界人士進行交流。對於安倍表示，台灣面臨的威脅不限於武力侵略，還包括大規模網路攻擊，外交部也回應，中國併吞台灣的野心從未停過，手法無所不用其極。

安倍晉三之前曾表示，「台灣有事，等同日本有事」，他7日晚間上日本富士電台新聞節目受訪時，被問到「台灣有事」是指何種情況發生？他回應，包括登陸侵占，或實施大規模網路攻擊等等，削弱台灣民眾戰鬥意志，並引發台灣內部混亂等模式。

外交部發言人歐江安今天在外交部例行記者會中，回應媒體詢問表示，中國併吞台灣的野心從未停過，手法無所不用其極，我方一向感謝包括日本前首相安倍晉三眾議員等對台灣友好國際政要，持續關注台海和平穩定的重要性。

她說，台灣位居西太平洋民主陣營的最前線，地處東亞第一島鏈關鍵樞紐，戰略地位至關緊要，近來台海、東海及南海情勢詭譎多變，台灣除將持續堅定捍衛國家領土主權與自由民主的制度，並將持續與日本、美國等理念相近國家深化合作，維護台海安全及印太地區的和平穩定與繁榮。

至於外交部是否有安排日本前首相安倍晉三訪台？歐江安指出，安倍晉三是備受推崇的國際重要領導人，多次公開強調台灣與日本共享民主、自由基本價值，互為重要伙伴與珍貴友人，並且積極聲援支持我方參與國際組織及「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

她說，在我方政府與人民全力抗疫之際，安倍幕後居間鼎力協調；對於日本政府共6次援贈我方超過420萬劑疫苗，台灣政府與人民永銘在心。外交部由衷感謝安倍前首相長期以來對台灣的堅定支持與深厚友誼，我方誠摯歡迎安倍前首相在行程方便時來台灣訪問，與我方各界人士進行交流。