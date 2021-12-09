英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）8日投書美國有線電視新聞網（CNN），強調通過《美國晶片法案》的重要性，他雖然沒有特別點出不該補助台積電等亞洲半導體廠商，但強調半導體和技術產業供應鏈大多位於亞洲，未來的風險遠大於目前所經歷的短缺問題，而晶片法案提供了激勵美國國內晶片生產所需的支持，幫助重新建立美國的技術領先地位並確保獲得半導體。

季辛格在文章中指出，美國解決晶片短缺的能力有限，因為來自其他國家的補貼推動當地的生產，使美國晶片製造能力幾十年來一直在下降，而美國國家的經濟安全取決於對半導體的可靠獲取，這種獲取需要對生產更多晶片的能力進行投資，而聯邦政府的支持甚至可以提供數百億美元的投資。

晶片法案將投資520億美元用於美國國內半導體產能和能力，將為製造和研發撥款提供數十億美元的資金，大量投資於先進製造和半導體研究，建立專注於先進微電子開發的公私合作夥伴關係，並確保供應鏈安全。

季辛格表示，研究顯示，英特爾的每個工作崗位估計可以支持13個額外的工作機會，建造一個半導體製造大型基地，類似於建造一座小城市，不過，對許多美國公司來說，生產半導體根本沒有競爭力，因為在美國而非亞洲製造半導體時，晶片製造商可能面臨超過30%的成本劣勢，導緻美國在全球半導體製造業中的份額下降，從1990年的37%下降到2020年的12%；同期歐洲的份額也從44%下降到9%，如果沒有政府的行動支持，就無法實現全球平衡的矽產能和彈性供應鏈的最終目標。

季辛格還表示，聯邦政府的支持可能無法消除美國當前的晶片短缺問題，但對於未來避免這些問題至關重要。有鑑於半導體和技術產業供應鏈大多位於亞洲，未來的風險恐遠大於現在，如果不扶植半導體產業與其他國家競爭，美國將無法持續地獲得為經濟與國防提供動力的晶片。他強調，「時間不在我們這邊」，因為建造最先進的製造設施至少需要3年時間，而供應鏈的移動則需要5到10年的時間，國會現在必須採取行動，以確保美國不會進一步落後。