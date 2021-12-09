高齡近90歲的奶奶重返少女時代。（果陀提供）

青銀世代共同演出。（果陀提供）

果陀劇場2021年改編自長者真實故事，以充滿故事的衣服為主軸，推出《8又四分之三號衣服修改舖》生命劇場，上個月底於台北首演3場感動落幕，全席完售一票難求。

首度跨界戲劇的「萬秀洗衣店」擔任本劇服裝造型團隊，賦予「果陀」舊戲服、「萬秀」老衣物新生命，用衣物還原爺爺奶奶的故事背景，讓88歲高齡演員-竹葉青（范竹華）奶奶，搖身一變重返少女時代。

全劇9至88歲不等的17位素人演員們，帶來跨世代真實且動人的感動，超輪轉的台詞加上生動演出，擄獲所有人目光。大霈（李霈瑜）欣賞演出後在IG限時動態真情分享：「難忘觀賞果陀劇場活化歷史《8又四分之三號衣服修改舖》過程中，全程鼻酸好幾回真的非常非常喜歡。」

《8又四分之三號衣服修改舖》邀留法藝術家吳宗恩擔綱編劇兼導演，劇本由4段故事相互交織而成，部分改編自「活化歷史」爺爺奶奶們的真實故事，以充滿故事的舊衣服為主軸，在「晶晶成衣修改舖」神秘的老闆娘協助下，將衣物內的思念抽取出來，化成場景讓當事人找到人生疑問解答或修補遺憾。

首次參與生命劇場演出的主角之一「星星」年僅9歲，在一次果陀劇場-活化歷史「長者故事班」到校分享後，因而報名徵選爭取角色演出。《8又四分之三號衣服修改舖》2022年5月21日至22日於 POPOPTAIPEI 瓶蓋工廠加演，相關訊息可洽果陀劇場02-87721867。