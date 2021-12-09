2022年即將到來，明年運勢到底如何，受到民眾關注，其中上班族更是關心事業運，因為工作也關係到自己的財富。《靈匣網》近日分享5個2022年初在事業上有機會大展身手的星座，不只有加薪的機會，還有望升遷。

1.雙子座

雙子座個性開朗樂觀，而且做事積極向上，這種性格使他們擁有不少朋友，雙子座同時也懂得如何妥善處理人際關係，也成為他們在工作上的助力，雙子座除了工作認真外，他們也會積極尋找機會，讓自己獲得更多資源，2022年初他們事業運佳在搭配上個人努力，使他們獲得不少表現機會，從而升職加薪。

2.天蠍座

天蠍座控制慾強，不只表現於日常生活，對待工作也是如此，他們會不斷制定計畫，要求自己達到目標，也因他們個性執著，成為天蠍座成功的關鍵，他們在2021年底就發現自己不足之處，擔心會影響未來的事業發展，所以盡力提升自我，儘管過程困難，但他們從未放棄，能力也有所提升，2022年初迎接新挑戰都不是問題。

3.雙魚座

雙魚座在2022年初事業運爆棚，他們在工作上幾乎不會遇到困難，就算有問題出現，也很快就會解決，這段時間雙魚座無論做什麼選擇都會成功，甚至還能為身邊的人帶來好運。對於進入職場的雙魚座來說，他們2022年初不只會獲得認可，甚至有機會升遷，而求學階段的雙魚座，在課業上會有所進步，學習能力比以往強，有些知識一點就通。

4.處女座

處女座相較於其他星座，他們較重視事業成就，因此願意在工作上投入更多心血，對於處女座來說，工作是為了擁有更好的生活，而在2022年初，他們可能受到組織良好的氛圍或被上司認可的影響，會改變對工作的態度，不再認為上班只是為了賺錢，還會在工作中找到歸屬感，更願意為了公司努力，在事業上能夠獲得成功，而且明年他們的事業運都很不錯。

5.摩羯座

工作是摩羯座獲得自我肯定的重要方式，因此他們願意投入大量精力，制定目標不斷向前，而他們這種認真的態度，也會感染身邊的同事，帶領團隊朝更好的方向發展，從而得到上司的認可，而2022年對於摩羯座來說，是非常重要的一年，尤其在年初，這段時間他們事業運穩定上升，視野也會更加開闊，成為提升自我的關鍵階段，為日後事業打下基礎。