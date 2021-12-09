1218公投倒數9天，近日網路瘋傳一張「張忠謀董事長，看不下去，呼籲國民黨不要再鬧了，要搞垮台灣嗎？公投 四個不同意 台灣更有力？」圖卡。對此，台灣事實查核中心指出，該圖卡是錯誤訊息。法務部長蔡清祥今（9）日被問到此議題時，則表示會請調查局資安站做進一步查證，應遏止不實訊息。

「台灣事實查核中心」昨日指出，網傳圖卡引用的台積電創辦人張忠謀照片，是他11月13日參加在總統府舉行的APEC記者會，照片由《中央社》攝影記者拍攝，而當天被問到公投立場時，張忠謀不回答。網傳圖卡以張忠謀參加當日記者會照片，加上「公投 四個不同意」字樣，與實際狀況不符合。該圖卡扭曲記者與張忠謀的問答原意，因此為「錯誤」訊息。

張忠謀11月13日在記者會中，被問到「過去您曾支持政府，目前關於四大公投，個人看法是『四個同意』還是『四個不同意』？」張忠謀表示，「我不回答公投的問題，今天是APEC開會記者會，我不回答這個」。

而今（9）日國民黨立委林德福質詢時提到，張忠謀並未回答公投的問題，但蔡英文總統的粉絲製作該圖卡，這樣適當嗎？法務部長蔡清祥則表示，會要求調查局資安站徹查，若確實是不實訊息到處散播，應該要有效遏止。