香港天王林峯出身富二代，他出道後靠自己打拚，傳聞身家將近80億，近日林峯忙工作，電視劇《星辰大海》頗受好評，他則投入電影《九龍城寨．圍城》拍攝，近日網上流傳一張他與藝人好友吳卓羲、徐榮、林夏薇聚餐照片，可見過去外型帥氣的林峯皮膚變得黝黑不少，髮線也變高的特徵，引來網友打趣說他好像瞬間老了10歲。

42歲林峯2年前與小他11歲網紅女友張馨月結婚，兩人生下一女，先前更一同上《妻子的浪漫旅行5》放閃，去年底張馨月分享懷孕期間入手的名牌包，大部分都超過上萬，但也有299元人民幣的「親民款」，引來網友留言問她目前沒工作：「買包的錢都是老公給嗎？」張馨月則大方說：「自信點把『嗎』去掉」，承認目前花費都由老公埋單。

林峯近照曝光（右），外貌似乎老了不少。（圖／翻攝自林峯、一鳥Onebird微博）

先前林峯上節目就曾分享愛妻價值觀，強調家裡分工就是「男人負責掙錢養家，女人負責貌美如花」，更有報導指出林峯婚後每月砸約400萬台幣給老婆當家用兼零用錢。至於兩人傳出婚後至今沒辦婚禮，張馨月則表示有沒有婚禮真的沒關係，跟老公和公婆愛不愛她也沒關聯，女兒健康快樂成長才是最重要的，所以她從沒有催過婚禮一事。

張馨月曬出在家下廚照片。（圖／翻攝自張馨月Carina微博）

而張馨月婚後仍不吝分享身為主婦的點滴，日前她曬出下廚照片，可見她頭髮微微盤起，身穿白色針織衫，專心下廚煮脆皮五花肉，但也有眼尖網友覺得林峯家的廚房意外的狹小，直言：「豪宅的廚房不過如此」、「這個廚房有點小啊！」、「豪宅的廚房嗎？」，更有人點出：「看到了淘寶同款筷子架」。