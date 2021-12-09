林秉樞施暴曝光遭逮後，首度透過律師發表道歉聲明，稱自己配不上民進黨立委高嘉瑜，說「可以的話願意跪地道歉」，但聲明中也提到有關公投及台中第二選區立委補選的內容，讓台北市議員游淑慧質疑他是在釋出暗藏訊息，真正想說的話是「不幫我搞定的話，公投跟補選都會受繼續影響！」

游淑慧表示，目前被收押禁見的林秉樞只能會見律師和透過律師發聲，但在珍貴的會面時間及首發的聲明，居然還擔憂本案對公投和補選的影響，不忘呼籲希望焦點能夠回到公共議題上，讓游淑慧忍不住說是「深明大義兼死忠表態？」

游淑慧提出3點質疑，想知道是這位律師太政治咖，除了提供法律攻防意見，還兼提供本案政治影響、時勢大局等分析？還是林秉樞不忘做「忠黨愛國」的表態，讓老大和好朋友們放心？又或者是在釋出暗藏訊息，真正藏在內心的話是「不幫我搞定的話，公投跟補選都會受繼續影響！」

游淑慧說，民進黨多名立委日前就透露，因擔心高嘉瑜事件會影響到公投，希望她能夠冷處理，包括黨政高層及粉專側翼等也都開始持相同意見，因此質疑林秉樞這篇「被代發」的聲明，到底是不是「林秉樞真心話？還是自己人？相信政府相信黨？」

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