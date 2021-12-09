于朦朧、陳鈺琪主演的古裝愛情戲《兩世歡》甜蜜灑糖，包括為風眠晚燉雞湯、腳底按摩、甜蜜餵藥、英雄救美等，粉絲還為他們取了「瓷碗夫婦」封號。戲外，于朦朧近來則被拍到疑似有親密女伴，但他的工作室未對外說明，讓粉絲心急敲碗並祝福，其實他也到了結婚談戀愛的年紀了。

陳鈺琪劇中是繡荷包達人。（緯來提供）

劇中，于朦朧是燉雞湯達人，三不五時為女主角燉雞湯補身，《兩世歡》播出前，于朦朧還故意把微博名稱改為「小吊雞湯景師傅」，還有粉絲說想去找于朦朧喝雞湯。女主角陳鈺琪在劇中是繡荷包達人，播出前把微博名稱則改為「荷包能手風小晚」，讓粉絲笑稱這部戲的愛情鐵定與雞湯、荷包有關。

劇中有許多武打、吊鋼絲橋段，陳鈺琪分飾兩角，甚至扮男裝演出捕快與于朦朧一起抓犯人、找真相。拍戲期間，于朦朧不慎被道具劃傷，傷了眼睛周圍，緊急送醫讓粉絲擔心，當時受傷讓于朦朧無法戴隱形眼鏡上場演戲，常頂著500多度的近視直接上場對戲，讓劇組人員讚嘆他的敬業。