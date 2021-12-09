澎湃新聞9日報導，中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）表示，京港高鐵贛州至深圳段（京港高鐵贛深段）將於10日開通營運，南昌、贛州至深圳的最快旅行時間分別由4小時42分、5小時32分壓縮至3小時30分、1小時49分，江西與粵港澳大灣區間形成快速客運通道，贛閩粵原「中共中央蘇區」將迎來發展新機遇。

京港高鐵贛深段北起江西省贛州市，南至廣東省深圳市，途經江西省贛州市和廣東省河源、惠州、東莞、深圳等地市，線路全長434公里，設計時速350公里，全線共設贛州西、信豐西、龍南東、定南南、和平北、龍川西、河源北、河源東、博羅北、惠州北、仲愷、東莞南、光明城13座車站，其中贛州西站、光明城站為既有車站。

京港高鐵贛深段位於贛南、粵北山區，途經嶺南第一大湖河源萬綠湖、龍南九連山等人文景觀和自然保護區，軟土、鬆軟土、軟岩、危岩落石地段多，建設施工難度大。自2016年12月開工建設以來，國鐵集團組織參建單位採用環保選線、橋隧代路、地基加固、隧道洞身防護等措施，優質高效推進工程建設，架設了世界最大跨度、最大寬度的四線高速鐵路無砟軌道預應力矮塔斜拉橋——劍潭東江特大橋等一批重點橋梁，建成了最大埋深達590米的銀屏山隧道等一批長大隧道，確保了工程如期建成。全線新建橋梁323座、隧道157座，總長387公里，占線路全長89.8％。

專案開通運營前，國鐵集團嚴格各項規定和標準，組織京港高鐵贛深段各專業設備的聯調聯試、檢測驗收和安全評估，對軌道狀態、弓網性能、列車控制、通訊信號系統等進行綜合優化調整，滿足高速鐵路安全穩定營運要求，具備開通運營條件。

京港高鐵贛深段建成通車後，鐵路部門將安排開行動車組列車22對，初期運營時速300公里。2022年1月10日大陸全國鐵路運行圖調整時，將按照日常線、周末線、高峰線安排列車開行，單日開行動車組列車最高達92節。

京港高鐵贛深段是大陸「八縱八橫」高速鐵路網京港（台）通道的重要組成部分，北接已通車營運的京港高鐵昌贛段，南連既有的廣深港高鐵和杭深高鐵，形成華中地區連通粵港澳大灣區的快速客運通道。這一高鐵的建成通車，將進一步完善區域路網結構，極大便利沿線人民群眾出行，對贛閩粵原中央蘇區融入粵港澳大灣區發展，構建「蘇區＋灣區」聯動發展新模式，具有十分重要的意義。

據悉，鐵路部門將於9日開始發售京港高鐵贛深段動車組列車車票。具體車次、時刻等資訊資訊，可查詢「中國鐵路」微信和鐵路12306網站、微信、用戶端。