中國大陸股匯市今（9）日雙漲，陸股由大型股領頭大漲，上證50參考指數至近1點時大漲1.88％，滬深300參考指數也大漲1.76％，推升在台股交易、與陸股相關連動股指ETF大漲，國泰中國A50正2（00655L）、富邦上証正2（00633L）及元大滬深300下2（00637L）等三檔2倍槓桿陸股ETF，同步大漲5％以上。

中國大陸今年經濟成長率（GDP）可望衝上8％，股匯兩市都大漲，陸股各主要股價指數都大漲1.5～2％之間，而人民幣中間價至午盤時也來到6.3498，攀升至近3年半新高。

與陸股連動的股指ETF，今天股價紅通通，不只上述三檔陸股ETF大漲逾5％，富邦恒生國企正2、中信中國50正2、BP上証50、國泰中國A50、元大上證50、FH滬深、元大MSCI A股、富邦上証、富邦深100、群益深証中小等ETF，股價都大漲2～3％以上。