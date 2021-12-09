疫情雖漸穩定，防疫不鬆懈，台中市天津商圈、一中商圈及逢甲商圈今年度皆申請辦理年貨大街，市府經發局9日表示，逛年貨大街全程應佩戴口罩，禁止飲食，如需設置專屬飲食區域供民眾脫口罩飲食，需經市府審核同意始得設置，禁止邊走邊吃，不開放試吃。

市府表示，為配合中央流行疫情指揮中心「歲末／跨年大型活動防疫準備注意事項」，年貨大街業者與逛街民眾全程佩戴口罩，禁止飲食，落實實聯制、入口體溫量測及手部消毒等防疫措施。

經發局指出，過去年貨大街常有試吃活動，但試吃需要摘下口罩，並不利於防疫；年貨大街屬大型集會活動，活動時間長、參與人數多，因此為配合中央政策加強防疫管理及避免疫情擴散風險，台中市年貨大街不開放試吃活動，全力做好防疫工作。

「雖然不開放試吃，台中的優良年貨、好物美味飄香，希望民眾多多選購」，經發局說，因應疫情，今年經發局將邀集衛生局、環保局、消防局、法制局、警察局、交通局，跨局處就年貨大街防疫措施進行討論，要求業者不得提供試吃，避免感染風險，配置管理人員、張貼相關告示提醒，提供安心採購年貨場所。