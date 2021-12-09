Alphabet Inc所屬的谷歌（Google）延後重返辦公室計畫的同時，今天宣布今年將對全球員工加發1600美元（約新台幣4萬4000元）紅利，連實習生也拿得到。

Google發言人告訴路透社，公司本月將加發所有雇員，包括外聘員工和實習生一筆1600美元的一次性現金福利，或員工所居國家等值貨幣。

這名發言人表示，這筆錢是Google居家辦公津貼和福利獎金以外的額外福利，以在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間支持自家員工。至於公司撥出多少款項來應付這筆支出，發言人並沒有具體說明。

稍早於3月期間，Google內部調查顯示過去1年員工福利縮水。Google之後宣布一連串補助措施，包括一筆500美元的福利現金紅利。

Google原本預料於明年1月10日起讓員工返回辦公室上班，但在COVID-19變異株Omicron掀隱憂、公司硬性規定員工接種疫苗引反彈下，Google上星期宣布，返回辦公室計畫將無限期延後。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1101209