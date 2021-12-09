超尺度婚紗照曝光，新郎露屁股、新娘蹲胯下，引人無限遐想。（圖／翻攝自PTT）

超狂婚紗照來了！一名網友分享一對新人的喜帖，只見新郎背對鏡頭，西裝褲脫到一半，露出渾圓屁股，穿著婚紗的新娘則蹲在男方胯下前，讓人看了忍不住想歪，引起網友熱烈討論，後來一位網友回應說，兩人都是超級有錢人，除了露屁股的照片之外，新郎還有好幾張露鳥的照片。

一名網友昨在PTT上發文分享喜帖的照片，只見喜帖左側的婚紗照超級前衛，新郎穿著正式的西裝，背對著鏡頭將褲子脫到一半，而身穿白色婚紗的新娘則蹲在男方胯下前，雖面對鏡頭，但臉部巧妙的被新郎的屁股遮住，乍看之下讓人遐想無限，也讓原PO看傻直呼「這屌爆了！只是不知道印刷廠校色的時候在想什麼就是了」。

驚人的婚紗照引起網友討論，「真的假的？還是什麼企劃」、「這張照片新娘爸媽看到ok嗎？」、「雙方長輩都去旅行了喔？不然，看到這張應該會跳起來吧」、「太扯了吧」、「只能說爸媽脾氣很好」、「可能新人覺得很有梗，他們爽就好」、「覺得有點不舒服」、「小孩看到怎麼辦？」、「這不是前衛」。

另一名網友回文說，這張照片幾天前就有人在傳了，只知道新郎與新娘都是超級有錢人，婚宴就辦在知名的高爾夫球場，參與婚禮的賓客非富即貴。反正有錢人想搞怪也是自己爽，除了露屁股的照片外，新郎還有好幾張露鳥的照片，完全沒在怕的。