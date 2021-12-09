近來酒後產生的脫序行為及暴力事件，屢見不鮮，日前才有超商店員遭醉漢打斷肋骨，引發眾怒，為提升民眾酒癮戒治意願，嘉義縣衛生局向衛生福利部爭取酒癮醫療補助，並整合轄內朴子醫院、大林慈濟醫院、嘉義長庚醫院及台中榮民總醫院灣橋分院等4家醫院，祭出每人每年最高補助4萬元醫療額度，提供專業的戒治服務。

衛生局統計，2021年1月至10月家庭暴力經法院裁定需接受處遇加害人計136人次，其中執行戒酒癮治療者有49人次，約占36％，顯示酒癮行為與暴力事件有高度密切的關係，已成為不容忽視的社會議題，尤其10月27日發生在台中市，超商店員勸戴口罩，反遭醉漢爆打如同「挖眼案翻版」，意謂酒後脫序違法行為，不僅傷害他人，也讓自己觸犯妨害秩序及傷害等罪行。

為提供酒癮戒治可近性，衛生局表示，民眾可就近至朴子醫院、大林慈濟、嘉義長庚及榮總灣橋分院等4家醫院及18鄉鎮衛生所洽詢，填妥飲酒問題個案轉介單及成癮治療知情同意書，衛生局就會協助轉介至鄰近醫院，補助項目包含住院費用及病房費差額，另門診、心理、家族等治療都有補助，最高補助4萬元。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。