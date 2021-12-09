台灣思愛普（SAP）宣布連鎖餐飲集團乾杯(1269)導入SAP S/4HANA，藉由串接燒肉、鍋物餐飲門市、外販事業、電商平台及中央廚房營運資料，成功邁向數據可視化管理，有效精算和牛全身34部位的加工成本，極大化集團獲利和核心競爭力，加速多角化事業擴張。

1999年以燒肉居酒屋起家的乾杯，致力融入台日餐飲文化提供高品質和牛料理，目前共有8個燒肉及鍋物品牌、在台設有34家分店。集團同時持續多角畫布局經營，以B2B「和牛物產」提供頂級肉品外販事業，B2C「乾杯超市」則提供消費者創新居家訂閱服務。

隨著企業規模擴大，乾杯亟需強勁的ERP系統重新梳理各端點流程、掌握各部門營運數據，因時制宜調整決策。乾杯集團董事長平出莊司表示，創立初期決策多仰賴直覺跟經驗，隨著集團業務流程愈加繁瑣、外在市場變動快速，已不能再靠感覺來管理及下判斷。

平出莊司指出，乾杯在英渥德顧問團隊的專業輔導下，重新梳理流程、歷時8個月成功上線SAP S/4HANA，強化流程自動化、嚴謹內稽內控，確保前端資料正確性，使財報月結大幅加速、作業時間縮短逾50％，管理者能更快掌握每月業績，讓決策有憑有據。

同時，身為餐飲業的乾杯重視食安議題，中央廚房廠長中川佑介指出，新SAP ERP協助央廚即時追蹤追溯廠區所有營運資訊，從生產排程、庫存管理到物流出貨皆可直接在ERP平台查找，精準掌握每筆批號、料號，讓食安管控環節得以面面俱到。此外，身為餐飲業，乾杯重視食安議題，中央廚房廠長中川佑介也提到，「全新 SAP ERP 協助我們央廚即時追蹤追溯廠區所有營運資訊，從生產排程、庫存管理、到物流出貨，皆可直接在 ERP 平台查找，精準掌握每筆批號、料號，讓食安管控環節面面俱到。

中川佑介表示，過去要回溯一批生產資訊，需以人工方式耗時逾3天查詢，如今透過新SAP ERP，可用不到10分鐘便輕鬆取得數據細節、並可進一步多維度分析，全面優化後勤作業效率。

SAP全球副總裁暨台灣總經理林偉德指出，當企業營運逐年成長、事業版圖逐步擴展時，管理角度更要以數據驅動為核心，降低人治色彩、加強系統性管理，才能長遠經營並強化決策判斷的準確性。

林偉德認為，乾杯選擇導入SAP S/4HANA奠基數位核心基礎、完整串聯各營運端，能即時掌握集團現況，彈性調整經營方針、加速反應市場。相信SAP可支援集團跨業態及不同商業模式的經營範疇，對未來海外布局計畫提供強力協助，為邁向國際提前做好準備。

展望後市，乾杯將持續善用SAP S/4HANA打造堅實營運基礎，快速整合集團資訊，進而升級B2B、B2C事業群的競爭力，全面掌握台灣市場經營動態。同時，集團亦放眼國際市場，目標將燒肉文化帶向全世界。