國際大宗物資價格不停狂飆，台灣玉米價格由每公斤的7元多，已經漲到目前的11.7元。福壽(1219)董事長洪堯昆指出，台灣屬於島型經濟，缺櫃、塞港問題一出，造成各項供應鏈的斷鏈，這波的原料漲價是一對一的東西，所以飼料已經漲了一波又一波，客戶也能夠體認這是全球性的問題，所以比較容易轉嫁，對公司營運來說成本壓力也比較不大。

黃小玉近期漲勢很大，洪堯昆指出，業者實在是不得不反應原料飆漲的壓力，飼料漲價趨勢很難避免，公司已在很早前就開始調整原料的腳步，努力降低成本，Q4也看到了些收穫，預期黃小玉供貨情形要到農曆年前才會有所紓解。

民生物價漲聲不斷，民眾一片哀號，洪堯昆佛心力挺消費者，除了生鮮、加工食品不漲價外，在自家的電商平台還微幅降價，他說，原物料大漲增加壓力，還好其它的人工成本沒有漲太多，公司稍微忍一下，希望能一起對抗通膨怪獸。

福壽沒有漲價的打算，洪堯昆說，生鮮食品沒有漲價，至於加工食品，努力調整技術，用新品來代替，原物料狂漲，但其它的包括人工成本並未漲太多，公司決定自行吸收，而寵物食品目前也沒有調整，看看後續的大宗物資的漲幅，將盡可能的不漲價。

福壽電商、寵物食品業務不斷成長，而畜產方面包括豬、雞隻的飼養量也會增加，都將成為明年度的營運動能。福壽積極搶攻餐桌商機，除了加工食品方面外，生鮮食品的品項也在增加當中，洪堯昆指出，還會再加大研發即食品的力道，希望能推出更多產品讓消費者買單。