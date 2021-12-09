亞系外資針對台塑(1301)出具最新研究報告，點出台塑2022年營運憂喜參半，故維持台塑買進評等、目標價145元。

亞系外資表示，台塑第四季因為歲修廠數比第3季減少，故產能利用率較高，台塑本身也預估，第4季亞洲石化產品平均價格比第3季上漲，故預估第4季營業額及本業獲利會高於第3季。

展望2022年，亞系外資點出，台塑營運可說是憂喜參半，儘管預計大多數產品的需求到2022年持續溫和增長，但在利差方面，勢必會受到大陸新產能的擠壓，儘管如此，台塑在2022年看好最強勁的兩項產品就是PVC、燒鹼，主要是因為新產能擴產有限。據HIS數據顯示，預計全球PVC開工率將從2021年的76%收緊至2024年的85%。隨著PVC近期回調，從高點1780美元/噸跌至1550美元/噸，目前，台塑預計價格將受到來自基礎建設的需求支撐。燒鹼部分，台塑的營業利潤率在第三季達到新高34.7%，且第四季會進一步上升。

除此之外，亞系外資也點出，後續也會密切關注大陸的任何潛在的生產限制，當下即2022年北京冬季前後大陸石化生產商為減少空染。現階段維持台塑買進評等、目標價145元。