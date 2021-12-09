澎湃新聞9日報導，廣東省深圳市近日抗旱保供水工作受到關注。深圳市節約用水領導小組辦公室（「深圳節水辦」）7日發布《節水倡議書》，呼籲全市節水。8日深圳市水務局舉辦記者會，表示正多措並舉解決用水缺口，並於8日晚間起精準降低用水供水壓力，以減少漏損。官方稱，深圳市「正面臨建市以來最嚴重旱情」。

具體來說，深圳市將採取下列措施解決用水缺口：一是供水企業優化供水調度。二是壓減綠化行政用水、建築用水量。三是加大公共機構節水力度。四是強化用水大戶節水管理。五是全方位宣傳節水惜水。

深圳節水辦在《倡議書》號召全體市民和企事業單位增強節水意識，養成節水習慣，使用節水器具，加大再生水的使用，加大節水宣傳。「深圳地處華南沿海，境內沒有大江大河，本地水資源短缺，全市90％以上用水依賴東江引入。由於去年和今年連續兩年乾旱，東江流域正遭受1963年以來最嚴峻旱情，11月17日，市三防指揮部啟動水利抗旱Ⅳ級應急回應，今冬明春供水安全形勢不容樂觀，全民節約用水刻不容緩。」

該倡議書中提出的舉措包括「盡量縮短用水時間，隨手關閉水龍頭，做到人走水停；用淘米水澆花，用洗衣服的水打掃衛生、沖刷廁所，做到一水多用；用盆盛裝水洗菜、洗碗、洗臉、洗衣，做到廚房節約一盆水、浴室節約一缸水、洗衣節約一桶水；宣導『空瓶』動，飲用瓶裝水應喝完再丟棄，杜絕『半瓶水』浪費」。

倡議書稱，根據深圳市第七次人口普查結果，深圳市常住人口1756萬，如果每人每天節約10升水，一天就能節約17.56萬立方米自來水。按照深圳人平均154升的用水量，一天節約的用水量就能供3123人使用一年。

此外，倡議書還提到，「積極宣導科學節水，優先使用節水型器具，推廣使用節水新工藝、新技術、新設備，努力提高用水效率。主動淘汰非節水型器具，鼓勵安裝使用低流量蓮蓬頭、水龍頭曝氣器，或在現有用水器具上加裝緩流水龍頭氣化器，提高水的重複利用率，積極創建節水型單位」，「宣導工程建設和城區綠化、環衛等作業，用非常規水資源替代部門市政用水，優先使用再生水，提高再生水使用率，各區、各行業主管部門要積極主動指導」。

深圳市水務局水資源管理處處長張建安稱，東江流域正遭遇自1963年以來最嚴重旱情，大概率將形成秋、冬、春、夏四季連旱的特枯水情。深圳市於11月17日啟動抗旱Ⅳ級應急回應，正面臨建市以來最嚴重旱情。

據《深圳特區報》報導，深圳市自來水用水需求強勁，供水量高居不下。相較去年，供水量增幅達到9.3％，遠高於以往平均2％的增幅，預計今年自來水供水量高達19.4億立方米，比去年增長1.5億立方米，用水總量、增幅，都將創深圳建市以來最高紀錄。

據預測，今冬明春期間，深圳市城市用水量缺口平均約100萬立方米／日，其中可通過深圳市本地飲用水源水庫應急儲備水量解決50萬立方米／日的缺口，剩餘50萬立方米／日缺口需通過全民節水壓減用水量來解決。