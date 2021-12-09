全台首部雙層餐車上路！隨著疫情趨緩，北市府觀光傳播局宣布，雙層餐車9日正式上路，與「台北晶華酒店」合作推出獨家菜色，邀請民眾飽覽北市的城市風光同時品嘗五星級美食，目前雙層餐車共3時段可預約，下午茶每人1000元、晚餐每人1800元，今天開始預約，也可享2人同行9折及4人同行1人半價的優惠。

台北市推出全台首部雙層餐車。（楊亞璇攝）

觀傳局上午召開記者會，雙層餐車不同於以往紅色雙層觀光巴士，專門設計打造黑色的車體外觀、高度較一般觀巴高20公分，車內的餐桌特別設計壓克力杯架防止杯具滑動，車上有專人送餐。此外，車頂特別選用安全強化玻璃，透光率達99％、紫外線隔離達98％，能將台北市美麗的景色一覽無遺。

台北市推出全台首部雙層餐車。（楊亞璇攝）

雙層餐車路線以信義區及大安區為主，沿途將行經多個著名景點，包含世界最高的綠建築台北 101、被視為史上第一座擁有垂直森林的低碳旋轉建築陶朱隱園，以及國父紀念館、台北大巨蛋、信義 A13、仁愛敦南圓環、台北W飯店等指標性建築及景點。

台北市推出全台首部雙層餐車。（楊亞璇攝）

雙層餐車每日提供3個用餐時段，有1次下午茶時段14點30分，另外還有17點30分及20點2次晚餐時段，下午茶每人收費1000元、晚餐每人1800元，費用包含餐點及車費。

觀傳局指出，首季餐點將與「台北晶華酒店」合作推出獨家菜色，包含堪稱夢幻隱藏料理的晚餐「紅酒慢燉和牛頰」，及 Robins Grill 的經典奶油蘑菇湯，下午茶餐點則有法國經典麵包「布里歐」的海陸雙堡和布朗尼、馬卡龍、瑪德蓮及可麗露等經典甜點，還特別與「紅玉滿赤心雞蛋糕」合作推出餐車、承恩門造型的雞蛋糕。

北市副市長蔡炳坤表示：「台北市雙層餐車是目前全台唯一可以親身感受行動餐車的創新旅遊體驗，帶大家暢遊北市最繁華的信義區及東區商圈，年底的信義區及東區常有聖誕裝飾點綴街道，邀請大家來體驗過節氣氛及台北的多元魅力。」雙層餐車業者

蔡炳坤說，上路初期推出「2人同行9折」及「4人同行1人半價」的優惠，也加碼贈送前1000 名上車用餐的旅客可獲得餐車限量紀念瓷碗套組。

觀傳局說，為確保每位乘客的用餐品質，雙層餐車皆採預約制，須於3天前預訂，相關細節請鎖定北市雙層餐車官網，(https：／／taipeirestaurantbus.com／)