中共開國少將谷景生遺孀范承秀昨天出殯，在北京的301醫院西院告別廳舉行告別式。身陷囹圄的女兒和女婿、前重慶市委書記薄熙來、女兒谷開來未現身弔唁。雖然范承秀是擁有八十多年黨齡的老革命，但除了其離休單位中央組織部的部長陳希，沒有其他現任中央領導人致送花圈。

范承秀逝世後，薄熙來及谷開來能否出獄奔喪曾是外界關注焦點。據明報引述北京消息人士指出，昨日的遺體告別儀式現場，薄熙來夫婦並未現身。此前，谷家設靈時，薄熙來一家敬獻的心型大花圈擺在最中間。花圈兩側寫道：「親愛的媽媽姥姥我們永遠懷念您」、「熙來麗兒瓜瓜敬輓」。谷開來原小名「小麗」、「麗兒」。

2013年9月，薄熙來以受賄、貪污和濫用職權三罪並罰，被判處無期徒刑，目前在北京秦城監獄服刑；2012年8月，谷開來則因犯故意殺人罪，判處死刑，緩期執行，關押在位於河北的燕城監獄。

2019年11月24日，薄熙來二姊、73歲薄潔瑩病逝，同年12月5日出殯，當時在獄中服刑的薄熙來也獻上花圈，上款「親愛的二姐永遠懷念您」，下款「薄熙來敬輓」。

在昨日的告別式上，薄瓜瓜敬獻的花圈引人注目。花圈以紅玫瑰為主花，點綴白色的滿天星，輓聯寫道：「親愛的姥姥我們永遠愛你」、「瓜瓜敬輓」。

薄瓜瓜在父母被調查後，很長一段時間行事低調。2012年3月，中共中央宣布，薄熙來不再兼任重慶市委書記、常委、委員職務。當時據海外媒體報導，薄瓜瓜曾飛回中國，但在北京首都機場還未入境，就被薄的家人要求立即原路返回。

身在海外的薄瓜瓜的悼念文章昨也曝光，稱已與外祖母道別十年之久，「男兒四海為家」，並稱外祖母提醒他「不與小人同流合污」，行事要頂天立地。左派微信公眾號「紅旗文獻」發布薄瓜瓜的懷念文章，不過已經被刪。