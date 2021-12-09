台塑企業及「Formosa玩具基地」 共同舉辦的二手玩具市集活動，預計12月11日上午在台化彰化廠福利大樓登場。台塑企業表示，本次活動以《二手玩具大發揮》為主題，延續前一年玩具回收箱開箱回收玩具，今年要教大家二手玩具的新玩法，讓大家玩得開心之餘，還能共同做環保，愛地球。

台塑企業表示，有別於去年純粹提供二手玩具作為闖關、交換及遊玩體驗，今年主題著重在玩具回收後的再利用，現場將提供3種闖關遊戲，讓小朋友在闖關過程中，認識各種塑膠製品的材質、辨識方法及回收分類方式，期望透過寓教於樂過程，讓家長及孩童對塑膠有更深一層的認識。

台塑Formosa玩具基地今年市集活動規劃四大展區及一個DIY活動，四大展區包括二手玩具來闖關、打卡公仔任你挑、二手玩具遊戲區及二手玩具任你挑，DIY活動則是將不堪使用的玩具進行拆解後，將其零件製作成標本藝術品，讓小朋友做完後還可帶回家欣賞。

現場還有夢幻泡泡互動秀，整場活動結合靜宜大學服務學習中心、僑泰高中幼保科、在地學生志工一同服務，體現服務學習精神。

另外，台塑企業本身也運用專業技術，設計一套塑膠抽絲與再塑型的科學實驗，讓現場民眾在體驗過程中，瞭解塑膠抽絲的過程與塑膠分類的重要性。活動當天也邀請到彰化縣觀光導覽解說協會與台灣玻璃館共同參與，現場將提供回收後的海上浮球彩繪活動，讓小朋友盡情揮灑創意。

由王長庚公益信託贊助成立的「Formosa玩具基地」，營運至今已有兩年時間，累計回收達9公噸的二手玩具，這些玩具經過整理分類後，提供129個單位申請領用，讓更多孩童可以分享這份喜悅。

台塑企業指出，「玩具」不僅僅只是孩童可以玩，玩具基地設計了多樣化、全齡化的玩具課程，針對國小學童提供玩具拆解課程，針對高齡長者，更是結合台塑的健康關懷行動，提供十二生肖健身操、團體遊戲氣球傘及人人都是藝術家等活動，增進長者專注力、肌耐力及社會參與意願。