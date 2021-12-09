主計總處公布的11月消費者物價指數（CPI）年增率衝上2.84％，創下近九年新高，通膨壓力沉重，繼調降大宗物資小麥、牛肉、水泥及汽柴油等四項關稅及貨物稅後，行政院長蘇貞昌9日在行政院會指示，若有業者囤積居奇、操弄物價，一定嚴查嚴辦，並指派副院長沈榮津督導的物價聯合稽查小組積極查辦。

行政院發言人羅秉成在行政院會後記者會表示，蘇貞昌今天在院會中就近來物價上漲指示，對於業者囤積居奇、操弄物價，政府一定嚴查嚴辦，今天已經指派沈榮津督導的物價聯合稽查小組，積極查辦。

羅秉成指出，最近有些物價蠢蠢欲動，甚至有不正常情形，也就是囤積居奇、哄抬物價，已經構成違法行為，甚至有刑責，請各界務必審慎。

羅秉成說，在正常市場機制上，政府都予以尊重，但對於有異常情形，政府態度一向是嚴查嚴辦，沈榮津所督導的穩定物價小組，也都在過程中緊盯各種物價情形。

羅秉成說，蘇揆今天在院會也特別再提示這點，稍後沈榮津也會再召集會議，相關執行細節與做法，或物價有哪些異常情形，也會統一對外說明。