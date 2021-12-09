乾杯集團宣布旗下日式和牛鍋物專賣店「黑毛屋」插旗ATT4FUN信義店，於12月10日盛大開幕，以「日本和牛最低680元起、伊比利豬580元起」高CP值定位搶市，並祭出開幕首三日肉品免費增量活動。黑毛屋全台分店也同步獻上「京都風柚子白味噌鍋」、「聖誕大餐」歡慶。

火鍋市場一年逾三百億商機，乾杯集團積極拓展旗下火鍋品牌搶市，繼上月「黑毛屋本家 復興SOGO店」與「黑毛屋 新竹巨城店」開幕後，此次看準年輕人的聚集地「ATT 4 FUN信義店」，商場引進多家國內外超夯火鍋品牌，從中式、韓式、粵式皆有，此次「黑毛屋」加入陣容，以平實的價格提供老饕級和牛鍋物切入市場，相信不僅可為集團帶來亮眼佳績，更有利於提升品牌知名度。乾杯集團全年展店目標15家，台灣事業展店進度已達成，年底前中國大陸事業將再開出「乾杯 廣州天宜店」1間，集團總店數將推升至55家，後市可期。

標榜為老饕日常的「黑毛屋」，以「日本和牛最低680元起、伊比利豬580元起」的親民價格，打造「日本和牛不到千元，日常想吃就吃」的高CP值鍋物品牌。以四大日本鍋物為基礎，搭配嚴選高等級A4~A5日本和牛、西班牙Bellota伊比利豬、澳洲和牛小腸與雲林產黑羽土雞四大優質肉品，經典的「涮涮鍋」、「壽喜燒」最為適合品嚐日本和牛、伊比利豬的脂香甘甜；九州博多鄉土鍋物「水炊鍋」以雞骨熬煮6小時，呈現膠質濃郁的精華雞湯，搭配彈口鮮甜的黑羽土雞享用，有「美人鍋」之稱；還有日本男子喜愛配酒，品嚐一朵朵油潤有嚼勁的澳洲和牛牛小腸「摩滋鍋」，都是台灣市場上少見的日本道地火鍋，每一款都各具特色。

「黑毛屋 信義ATT店」位於ATT 4 FUN 4樓，104坪的空間，席設104席，為黑毛屋最大的分店，全開放式的座位，設有雙人、四人桌及U型吧檯，亦可隔成44席的大型獨立包廂，提供派對、會議等用途，並設有育嬰室，方便親子客使用。店鋪比照以往的日式和風風格，茜紅色土壁搭配淺色系木樑、格柵，擁有大型的落地窗將陽光引進室內，搭配有吉祥之意的葫蘆型吊燈，整體氛圍散發著溫暖的靜謐感，呼應「黑毛屋」暖心暖胃的品牌DNA。

為歡慶開幕，黑毛屋全台分店同步獻上特色鍋物「京都風柚子白味噌鍋」同慶，售價580元起，10%服務費另計。選用日本產柚子、柚子醬、柚子酒，加入日本宮廷御用調味 - 西京味噌，將獨特的醇厚甜味調合進柚子高湯，酸甜滋味，散發淡雅柚香，輕涮日本和牛、伊比利豬，佐上特製「柚子味噌沾醬」享用，口口散發迷人柚香。套餐附季節蔬菜盤、特製手工肉丸、精選醬料、逸品。

12月21日至1月2日推出「日澳和牛、伊比利豬 狂響曲大餐」迎聖誕佳節，雙人2288元、四人4560元，10%服務費另計。不僅可嚐到「京都風柚子白味噌鍋」的特色風味，亦有經典「涮涮鍋」可選擇，集結上選日本和牛、澳洲和牛莎朗、西班牙Bellota伊比利豬3種頂級肉品，搭配鮭魚、草蝦、中卷、文蛤的豪華海陸大餐，就是要讓賓客吃得過癮！套餐皆附季節蔬菜盤、特製手工肉丸、精選醬料、飲品與甜點。

此外，「黑毛屋 信義ATT店」推出開幕活動，活動一、「肉量升級」凡於開幕首三日(12/10~12)，點購日本和牛或西班牙Bellota伊比利豬，份量免費從輕量升級標準、標準升級大盛；活動二、「新會員享9折」，凡於12月17日前至「黑毛屋 信義ATT店」用餐，首次加入成為KANPAI GO！CLUB官方帳號會員的消費者，享有不限金額9折優惠。