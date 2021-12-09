前總統馬英九投書媒體，批評蔡總統上任後諸多違反「法治國」原則的作為，例如成立明顯違憲的不當黨產委員會、促進轉型正義委員會清算最大反對黨（國民黨）等，台灣成「不自由的民主」。對此，行政院發言人羅秉成今表示，自由民主得來不易，自由之家持續把台灣列為自由國家，甚至連續3年高於美國等國，台灣民主自由開放獲得國際非常肯定，對自由民主有信心，台灣不會妄自尊大，但也不會妄自菲薄。

馬英九投書指出，蔡總統2016年就任後，成立明顯違憲的不當黨產委員會、促進轉型正義委員會清算最大反對黨（國民黨），賦予行政機關過多權力，侵害人民權益，對台灣民主傷害甚鉅、危害深遠。

針對馬英九批評台灣成「不自由的民主」，羅秉成說，台灣民主自由在大家努力下，結束威權時代，打開民主大門，自由得來不易，非常珍惜。黨產會與黨產條例相關規定，經大法官解釋為合憲，相關作為持續進行中，像是國民黨當時把中影股權轉讓買賣，產生高價低賣問題，黨產會跟中影達成和解，可見發現問題都有處理。

羅秉成進一步說明，促轉會依《促轉條例》，平復在威權時期遭到違反民主自由憲政、違反公平審判原則的不當判決，確認撤銷達5、6000件，這是還給政治受難者所必要，相信馬前總統也不會反對這立法。

另外，近期國民黨把政治檔案委託給政大典藏，國民黨也同意把台灣省黨部的政治檔案依法移交給檔案局，這都顯示不管黨產會還是促轉會，都對威權時期產生的問題有所成效，也是人民認同。

至於公投綁大選問題，羅秉成說，公投是民進黨長期推動，蔡政府也高度尊重，鼓勵人民行使公民權，沒有反公投，過去台灣公投經驗較少，這次沒有綁大選，讓公投議題可以好好討論，正是民主深化最好證明。