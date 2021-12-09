Amber Group宣布，已任命Cactus Raazi為其美國子公司的首席執行官。Amber Group目前在歐洲、拉丁美洲、亞洲和非洲新增辦公室，並取得監管牌照，看好美國加密金融業務發展，持續拓點。

Amber Group美國新任CEO—Cactum原先是Exos Financial的合夥人，該公司收購了Cactus之前的初創公司Elefant Inc.。Cactus的金融職業生涯始於高盛，他在紐約和倫敦從事固定收益銷售和交易達13年，最後擔任了歐洲信貸銷售主管。而在進入金融行業之前，Cactus是Urb的副出版人，這是一本開創性的城市文化雜誌，介紹涵蓋hip-hop和電子舞曲在內的新興藝術。職場生涯非常豐富，跨領域都有精彩表現。

身為Amber Group的美國首席執行官，Cactus將與Amber Group的全球首席執行官Michael Wu和美洲區主管Jeffrey Wang緊密合作，Cactus說：「我很榮幸能夠加入Amber Group的團隊，為數位金融投資者服務。Amber Group是一家獨具創意的數位資產公司，我將懷著謙卑和興奮的心情對待我的新角色」

Amber Group全球首席執行官Michael Wu表示：「Cactus擁有豐富的全球領導經驗，我相信，在美國復雜的監管環境下，他將幫助推動Amber Group的營收成長。」

Amber Group美洲區主管Jeffrey Wang也表示：「Cactus在媒體、投資銀行和創辦金融科技初創企業方面有著豐富的經驗。他的商業願景和領導能力將有助於推動我們在美國的業務，我期待與他密切合作。」